Recovery, l'Ecofin approva il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (Di martedì 13 luglio 2021) Il Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) dell'Unione europea ha approvato oggi il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, insieme a quelli di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna. I ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue hanno così dato il via libera all'utilizzo dei fondi del Recovery a questi Paesi. "L'adozione delle decisioni attuative del Consiglio sull'approvazione dei piani consente agli Stati membri di firmare accordi di sovvenzione e prestito che ...

