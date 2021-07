Recovery: Draghi, 'ok a Pnrr motivo di orgoglio per Italia' (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Questa decisione deve essere motivo di orgoglio per l'Italia". Così il premier Mario Draghi aprendo oggi la riunione del Cdm a proposito del via libera dell'Ecofin al Pnrr. "Il Piano è il risultato della stretta collaborazione che c'è stata all'interno del Governo e tra i ministeri. È stato approvato a larga maggioranza in Parlamento, e dopo il pieno coinvolgimento degli enti territoriali e delle parti sociali". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Questa decisione deve esserediper l'". Così il premier Marioaprendo oggi la riunione del Cdm a proposito del via libera dell'Ecofin al. "Il Piano è il risultato della stretta collaborazione che c'è stata all'interno del Governo e tra i ministeri. È stato approvato a larga maggioranza in Parlamento, e dopo il pieno coinvolgimento degli enti territoriali e delle parti sociali".

