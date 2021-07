Real Madrid, possibile rinnovo per Varane. La situazione (Di martedì 13 luglio 2021) Varane vicino al rinnovo con il Real Madrid. Secondo Mundo Deportivo questa settimana ci sarà già un primo incontro per parlare di ciò. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Calciomercato Juventus, 2 campioni possono arrivare dalla Spagna Probabili formazioni Real Madrid – Inter, 3^ giornata Champions League Zidane sempre più lontano da Madrid: quale futuro per lui? Hakimi, dubbi sui pagamenti: il Real Madrid vorrebbe ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 13 luglio 2021)vicino alcon il. Secondo Mundo Deportivo questa settimana ci sarà già un primo incontro per parlare di ciò. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Calciomercato Juventus, 2 campioni possono arrivare dalla Spagna Probabili formazioni– Inter, 3^ giornata Champions League Zidane sempre più lontano da: quale futuro per lui? Hakimi, dubbi sui pagamenti: ilvorrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, c'è distanza con Varane per il rinnovo. PSG e Manchester United osservano Commenta per primo C'è distanza tra Raphael Varane e il Real Madrid : le merengues , riferisce la stampa spagola, mettono sul piatto un contratto da 7 milioni di euro a stagione, ma il giocatore ne chiede 12 l'anno. Su Varane ci sono PSG e Manchester ...

Dalla Spagna: Lewandowski sogna il Real Madrid Commenta per primo Robert Lewandowski via dal Bayern Monaco , è una possibilità: stando ad As , l'attaccante polacco sogna di indossare la maglia del Real Madrid e aspetta una chiamata dalle merengues .

Il nuovo Real Madrid è sempre più reggiano il Resto del Carlino Damsgaard al Real Madrid? Dipende da Mbappé Il Real Madrid prepara la propria strategia di calciomercato: se dovesse saltare l'arrivo di Mbappé, occhi puntati su Damsgaard.

Le aperture spagnole - Barça, Laporta chiede di vincere. Asensio prima dell'Olimpiadi: "Io all'altezza" Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 13 luglio 2021. Marca "Michel: 'Mi vedo riflesso in Morata" Si immedesima.

