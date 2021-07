Real Madrid, bufera su Perez per audio contro Raul e Casillas. Il presidente: “Colpa della Superlega” (Di martedì 13 luglio 2021) Scoppia la polemica in Spagna contro il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Il numero uno delle Merengues è finito sotto i riflettori della critica per degli audio datati 2006 e pubblicati da El Confidencial. In questi file Perez attacca verbalmente e direttamente delle bandiere Blancos come Raul e Casillas, definendoli di fatto inutili e un peso per la sua squadra. Non si è fatta attendere la dura replica di Perez, pronto ad agire per vie legali: “Le frasi sono state ottenute con registrazioni ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Scoppia la polemica in SpagnaildelFlorentino. Il numero uno delle Merengues è finito sotto i riflettoricritica per deglidatati 2006 e pubblicati da El Confidencial. In questi fileattacca verbalmente e direttamente delle bandiere Blancos come, definendoli di fatto inutili e un peso per la sua squadra. Non si è fatta attendere la dura replica di, pronto ad agire per vie legali: “Le frasi sono state ottenute con registrazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Audio Florentino Perez: "Casillas pupazzo, Raul ragazzo terribile" Spunta un audio di Florentino Perez del 2006: ecco cosa pensava il presidente del Real Madrid dei suoi calciatori El Confidencial ha pubblicato estratti di un audio di Florentino Perez del 2006 in cui dice la sua sui calciatori del Real Madrid. "I giocatori sono egoisti. Non puoi ...

Florentino Perez risponde: "Audio pubblicato perché promuovo la Superlega" Florentino Perez risponde al El Confidencial dopo la pubblicazione dell'audio segreto dal 2006: ecco il comunicato Florentino Perez, tramite un comunicato, risponde all'audio segreto del 2006 ...

Il nuovo Real Madrid è sempre più reggiano il Resto del Carlino Real Madrid, bufera su Perez per audio contro Raul e Casillas. Il presidente: “Colpa della Superlega” Real Madrid, polemica sul presidente Florentino Perez dopo la pubblicazione di audio del 2006 in cui il presidente attacca direttamente le bandiere Raul e Casillas ...

