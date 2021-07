Rashford risponde agli insulti razzisti: “Accetto le critiche, ma non mi scuserò per dove vengo” (Di martedì 13 luglio 2021) Attraverso un lungo post su Instagram, il calciatore del Manchester United e della Nazionale Marcus Rashford ha parlato dopo la finale degli Europei 2020. L’Inghilterra ha dovuto dire addio al sogno di laurearsi campione d’Europa anche a causa del suo errore dal dischetto. Ciò non giustifica ovviamente i tanti insulti razzisti ricevuti ed è proprio questo che l’attaccante ci tiene a rimarcare. “Non so neppure da dove iniziare e come esprimere a parole come mi senta in questo esatto momento. Ho avuto una stagione difficile, penso sia stato chiaro a tutti e probabilmente sono arrivato alla finale con poca fiducia. Mi sono ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Attraverso un lungo post su Instagram, il calciatore del Manchester United e della Nazionale Marcusha parlato dopo la finale degli Europei 2020. L’Inghilterra ha dovuto dire addio al sogno di laurearsi campione d’Europa anche a causa del suo errore dal dischetto. Ciò non giustifica ovviamente i tantiricevuti ed è proprio questo che l’attaccante ci tiene a rimarcare. “Non so neppure dainiziare e come esprimere a parole come mi senta in questo esatto momento. Ho avuto una stagione difficile, penso sia stato chiaro a tutti e probabilmente sono arrivato alla finale con poca fiducia. Mi sono ...

