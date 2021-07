Ramsey Juventus | dalle offerte al nodo ingaggio | futuro ancora in bilico

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 13 luglio 2021)– È chiaro che se arriveranno nuovi innesti a Torino ci saranno altrettanti calciatori destinati a fare la valigia per continuare la loro carriera in altre piazze. Anche lacome tutti i grandi del mondo del resto deve fare i conti con il bilancio e non può appesantire troppo il monte ingaggi. In cima alla lista delle cessioni c’è il gallese Aaron. Poco incisivo nelle sue due stagioni italiane, in questo momento sembra rappresentare un freno per le altre trattative dei bianconeri., le ultimissime sul suoCome spiega ...