Raffica di condanne al processo d’Appello per la rimborsopoli lombarda. Un anno e otto mesi al capogruppo della Lega al Senato Romeo (Di martedì 13 luglio 2021) Raffica di condanne per la rimborsopoli lombarda. Un anno e 8 mesi, per peculato, è stato inflitto all’attuale capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo (nella foto), uno dei 52 imputati nel processo d’Appello per fatti risalenti a quando era consigliere regionale. La Corte d’Appello di Milano ha confermato, tra gli altri, anche la condanna inflitta a Renzo Bossi (2 anni e 6 mesi) e all’eurodeputato della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 luglio 2021)diper la. Une 8, per peculato, è stato inflitto all’attualein, Massimiliano(nella foto), uno dei 52 imputati nelper fatti risalenti a quando era consigliere regionale. La Cortedi Milano ha confermato, tra gli altri, anche la condanna inflitta a Renzo Bossi (2 anni e 6) e all’eurodeputato...

LaNotiziaTweet : Raffica di condanne al processo d’Appello per la #rimborsopoli lombarda. Un anno e otto mesi al capogruppo della… - ale0090hilp : @Giovann23345165 ahahah ti sbagli di grosso! Tanto per fare qualche esempio, Kyenge, Renzi, Boldrini hanno ottenuto… - infoitinterno : Botte al cronista del Carlino: raffica di condanne - TG24info : Frosinone – #Spaccio di droga in via #Bellini raffica di #condanne | - MiglioSavio : Botte al cronista del Carlino: raffica di condanne -