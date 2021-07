Raffaella Carrà | il ricordo di Fabio Canino a FqMagazine | “Quella volta che mi fece una ‘carrambata’ clamorosa e quando mi lesse nel pensiero | senza che dicessi niente”

(Di martedì 13 luglio 2021) Una settimana. Sono passati otto giorni dalla morte dell’iconica Raffa, ma sui social è tutto un surfare tra foto, copertine, ricordi, canzoni e pezzi di show che messi assieme danno forma a uncollettivo di quelli clamorosi. E forse è il tributo più giusto a un’Artista che ha voluto lasciare il segno soprattutto per il suo lavoro,escamotage e inutili gossip. «Non le interessava apparire più di ciò che serviva, aveva fatto del suo essere schiva un punto di forza: mentre tutti smaniavano per esserci, lei ha giocato di sottrazione», racconta a...

Da 'www.liberoquotidiano.it' l'ultima foto dicarra' A chi andrà l'eredità di? Non si hanno notizie certe a riguardo, bisognerà attendere l'apertura del testamento: nel caso in cui ...Leggi anche Donne vittime di violenze a Roma: due arresti per maltrattamentie il suo legame con Roma. Raggi: 'Nessuno dimenticherà il suo talento' Raggi incontra attivisti dei ...