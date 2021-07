Quel clamoroso "no" di Eros Ramazzotti a Monica Bellucci (Di martedì 13 luglio 2021) In un'intervista al Corriere della sera il cantautore ha svelato di aver detto "no" all'attrice. E in un post Instagram pubblicato nelle scorse ore ha ribadito il suo rimpianto Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 luglio 2021) In un'intervista al Corriere della sera il cantautore ha svelato di aver detto "no" all'attrice. E in un post Instagram pubblicato nelle scorse ore ha ribadito il suo rimpianto

Advertising

FilloFi_ : Perchè quel meme fa ridere non per il colore della pelle ma perchè il difensore ha fatto un errore clamoroso di val… - CaffeFou : Quel clamoroso 'no' di #Eros Ramazzotti a #MonicaBellucci - bonjovi1982 : @giovannibrenteg Lo vedo effettivamente addolorato per quel clamoroso errore di valutazione, a tuo dire. Continuare… - RebicIsTheWay : @belottiano Quanto mi sta sul c*zzo quel depensante, quello tifava contro per davvero, soggetto clamoroso - pietroscogna : A prescindere dalla finale di Wembley e da Berrettini, adesso possiamo dirlo (e se qualcuno si offende fa nulla): c… -