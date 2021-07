Puglia, vaccini: quattro milioni di somministrazioni. Quattro regioni a rischio zona gialla, ipotesi ritorno mascherine all’aperto in tutta Italia Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di martedì 13 luglio 2021) I Dati dei contagi e dei ricoveri sono in risalita lenta ma continua. La prossima settimana potrebbe segnare il ritorno in zona gialla di Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia. Il ministro della Salute non esclude un ritorno all’obbligo di mascherine all’aperto in tutto il Paese. —– Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Puglia, vaccini: Quattro ... Leggi su noinotizie (Di martedì 13 luglio 2021) Idei contagi e dei ricoveri sono in risalita lenta ma continua. La prossima settimana potrebbe segnare ilindi Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia. Il ministronon esclude unall’obbligo diin tutto il Paese. —– Immagini diffuse dal. L'articolo...

Advertising

NoiNotizie : #Puglia, vaccini: quattro milioni di somministrazioni. Quattro regioni a rischio zona gialla, ipotesi ritorno masch… - Borderline_24 : #Puglia, al via i #Controlli per scovare gli operatori sanitari ancora non vaccinati - LaGazzettaWeb : Vaccini, in Puglia somministrate quasi 4mln di dosi - GiusEvangelista : RT @RegionePuglia: #LaPugliativaccina #12luglio 3.978.303 dosi di #vaccinoanticovid somministrate sino al 12 luglio in #Puglia. Sono il 92… - COVIDbot_ITA : RT @RegionePuglia: #LaPugliativaccina #12luglio 3.978.303 dosi di #vaccinoanticovid somministrate sino al 12 luglio in #Puglia. Sono il 92… -