PSG | Sergio Ramos | “Ho ancora voglia di vincere Mbappé? Spero che resti”

Nella conferenza stampa di presentazione con il Paris Saint-Germain, Sergio Ramos ha spiegato i motivi per cui ha deciso di intraprendere una nuova avventura dopo la lunga esperienza al Real Madrid. Ecco le parole del difensore spagnolo: Sul Real Madrid "Ho vissuto una tappa meravigliosa a Madrid e conservo tutta la bellezza dei momenti che ho passato lì. È stato triste lasciare una casa che ti ha dato così tanto". Sulla nuova esperienza a Parigi "La sfida e il progetto sportivo per me hanno pesato, voglio vincere come vuole vincere questo club. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ho parlato con lo staff, con la dirigenza ...

