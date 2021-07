Psg, Donnarumma atteso domani a Parigi per la firma del contratto (Di martedì 13 luglio 2021) Donnarumma è atteso domani a Parigi. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’ex portiere del Milan sbarcherà nella capitale francese nella giornata di domani, mercoledì 14 luglio, per firmare il suo contratto quinquennale con il Psg, e dovrebbe incontrare anche lo staff di Mauricio Pochettino e i suoi nuovi compagni di squadra presenti per l’inizio della preparazione. Successivamente il miglior giocatore di Euro 2020 si prenderà qualche giorno di riposo prima dell’inizio della stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021). Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’ex portiere del Milan sbarcherà nella capitale francese nella giornata di, mercoledì 14 luglio, perre il suoquinquennale con il Psg, e dovrebbe incontrare anche lo staff di Mauricio Pochettino e i suoi nuovi compagni di squadra presenti per l’inizio della preparazione. Successivamente il miglior giocatore di Euro 2020 si prenderà qualche giorno di riposo prima dell’inizio della stagione. SportFace.

