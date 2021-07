Problemi a un ginocchio, niente Tokyo per Federer (Di martedì 13 luglio 2021) GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Dopo Nadal, anche Roger Federer rinuncia ai Giochi di Tokyo. E' lo stesso svizzero ad annunciarlo via social: “Durante la stagione sull'erba, sfortunatamente ho avuto una ricaduta al ginocchio e devo accettare di dovermi ritirare dai Giochi Olimpici di Tokyo. Sono enormemente dispiaciuto perchè ogni volta è stato un onore e un momento importante della mia carriera rappresentare la Svizzera. Ho già cominciato il processo di recupero con la speranza di tornare in campo più in là in estate. Auguro alla squadra svizzera le migliori fortune e tiferò da lontano”.Federer, 39 anni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Dopo Nadal, anche Rogerrinuncia ai Giochi di. E' lo stesso svizzero ad annunciarlo via social: “Durante la stagione sull'erba, sfortunatamente ho avuto una ricaduta ale devo accettare di dovermi ritirare dai Giochi Olimpici di. Sono enormemente dispiaciuto perchè ogni volta è stato un onore e un momento importante della mia carriera rappresentare la Svizzera. Ho già cominciato il processo di recupero con la speranza di tornare in campo più in là in estate. Auguro alla squadra svizzera le migliori fortune e tiferò da lontano”., 39 anni, ...

