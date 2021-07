Principe William | la mossa subito dopo la finale degli Europei non è sfuggita | “Lo ha ignorato”

Advertising

CdGherardesca : Oddio che orrore a Wembley c’é il principe William con quell’arrampicatrice pariolina di sua moglie ?? Dobbiamo ASSOLUTAMENTE vincere. ???? - chiaralazzari01 : RT @awkmen: mio caro principe william c'è un motivo se mattarella a 79 anni ha ancora i capelli in testa e invece tu a 39 sei già pelato - tortadimwle : RT @awkmen: mio caro principe william c'è un motivo se mattarella a 79 anni ha ancora i capelli in testa e invece tu a 39 sei già pelato - Aliceeeeeeb : RT @awkmen: mio caro principe william c'è un motivo se mattarella a 79 anni ha ancora i capelli in testa e invece tu a 39 sei già pelato - elenaruggeri2 : RT @QRepubblica: 'Io mi aspettavo il Principe William che accogliesse il Presidente della Repubblica, ci hanno fatto una testa così che bis… -

Ultime Notizie dalla rete : Principe William

LE FOTO ) La denuncia delAnche il, presidente d'onore della Federcalcio inglese, si unisce - dopo il premier Boris Johnson - alla denuncia degli insulti razzisti contro i ...La classe non è acqua, ma a quanto pare nemmeno appannaggio della Royal Family. Al termine della finale di Euro2020, vinta dall'Italia sull'Inghilterra, il, secondo in linea di successione al trono, Kate Middleton e il piccolo George, avrebbero abbandonato la tribuna autorità senza congratularsi con i vincitori e senza stringere la mano ...AGI - Dopo l'onorevole sconfitta in finale ai rigori, per l'Inghilterra è arrivato nuovamente il vergognoso autogol del razzismo: appena terminata la partita sui social è partita un'ondata di insulti ...Gli sfottò per la disfatta dei Bianchi non risparmiano ovviamente i reali, in particolare il principe William, la principessa Kate e il piccolo George presenti a Wembley. Impietosa l'immagine del ...