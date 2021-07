Pretendono di ricevere per primi l’assistenza medica: minacce, insulti e spintoni al Cto di Napoli (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella notte tra il 12 e 13 luglio c’è stata a Napoli un’ennesima aggressione al personale sanitario del pronto soccorso. E’ accaduto al Cto, come è stato segnalato da uno dei presenti alla scena al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Secondo quanto raccontato dal segnalante, e da quello che si vede dalle immagini, una donna, che sarebbe parente di un noto clan napoletano, è stata accompagna al pronto soccorso dai familiari che pretendendo di essere assistiti per primi, superando l’attesa e l’ordine dei codici, hanno inveito contro medici ed infermieri e li hanno aggrediti con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella notte tra il 12 e 13 luglio c’è stata aun’ennesima aggressione al personale sanitario del pronto soccorso. E’ accaduto al Cto, come è stato segnalato da uno dei presenti alla scena al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Secondo quanto raccontato dal segnalante, e da quello che si vede dalle immagini, una donna, che sarebbe parente di un noto clan napoletano, è stata accompagna al pronto soccorso dai familiari che pretendendo di essere assistiti per, superando l’attesa e l’ordine dei codici, hanno inveito contro medici ed infermieri e li hanno aggrediti con ...

