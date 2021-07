Premio Veterana dell’Arte Internazionale a Eugenia Serafini

(Di martedì 13 luglio 2021) FIRENZE – A Firenze, presso la Gran Terrazza Belvedere del Plus Florence Hotel, il 26 giugno scorso si è svolta la cerimonia di premiazione del “Premium International Florence Seven Stars”, prestigioso evento culturale organizzato dal Prof. Carlo Franza, insigne storicomoderna e contemporanea, critico e giornalista. Alla manifestazione ha partecipato l’Ambasciatore Gaetano Cortese con l’Ambasciatrice Marie Sidsel Hover, madrina della cerimonia. Una magnifica serata che ha visto insignire la pittrice e poetessacon il...

FIRENZE - A Firenze, presso la Gran Terrazza Belvedere del Plus Florence Hotel, il 26 giugno scorso si è svolta la cerimonia di premiazione del "Premium ...Una magnifica serata che ha visto insignire la pittrice e poetessa Eugenia Serafini con il Premio Veterana dell'Arte Internazionale "A motivo della lunga attività artistica e della docenza di alto ...