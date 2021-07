Advertising

zazoomblog : Premi Tenco: Samuele Bersani vince come miglior album Madame per la novità - #Premi #Tenco: #Samuele #Bersani - globalistIT : - rockolpoprock : Targhe Tenco 2021, premi a Madame e Samuele Bersani: i vincitori -

Ultime Notizie dalla rete : Premi Tenco

Rockol.it

I responsabili del Clubhanno reso noti oggi, martedì 13 luglio, i vincitori delle Targheassegnati da un panel di critici e giornalisti che dal 1984 celebra annualmente i migliori lavori legati al mondo della canzone d'autore. Grande vincitrice dell'edizione 2021 dell'...... la Targa, rispettivamente nelle categorie " Miglior Opera Prima " e " Miglior Canzone ... Questisi affiancano a quelli già ottenuti da " Voce " in questo 2021: il Premio Lunezia e il ...Il 2021 è un anno importante per Madame, durante il quale ha consolidato la sua presenza nel panorama musicale italiano come realtà e voce libera della musica italiana. L’album “Madame” (SUGAR) e la c ...Trovate le info cliccando qui. Le Targhe verranno consegnate al Premio Tenco, in programma al Teatro Ariston di Sanremo a ottobre “nel rispetto rigoroso dello stato di emergenza sanitaria e delle ...