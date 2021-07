Preliminari Champions League, Borac-Cluj prima partita ai supplementari dopo abolizione gol in trasferta (Di martedì 13 luglio 2021) Serata che si può definire storica nel ritorno del primo turno preliminare di Champions League 2021/2022. La partita tra i bosniaci del Borac e i rumeni del Cluj è la prima a prolungarsi ai tempi supplementari dopo che, a fine giugno, l’Uefa ha deciso di abolire la regola del gol in trasferta. Il Borac, quindi, grazie ai gol di Vranjes e Moraitis pareggia, nei novanta minuti, il 3-1 del Cluj maturato all’andata. Con l’ormai vecchia regola del gol in trasferta, i bosniaci avrebbero già ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Serata che si può definire storica nel ritorno del primo turno preliminare di2021/2022. Latra i bosniaci dele i rumeni delè laa prolungarsi ai tempiche, a fine giugno, l’Uefa ha deciso di abolire la regola del gol in. Il, quindi, grazie ai gol di Vranjes e Moraitis pareggia, nei novanta minuti, il 3-1 delmaturato all’andata. Con l’ormai vecchia regola del gol in, i bosniaci avrebbero già ...

Advertising

sportface2016 : Preliminari #ChampionsLeague, storica Borac-Cluj: è la prima partita a prolungarsi ai supplementari dopo l'abolizio… - federicocasotti : Esercizio della serata: guardare i risultati del ritorno dei preliminari di Champions e iniziare a ragionare senza… - blab_live : #Pronostici preliminari #ChampionsLeague: quote, variazioni Blab Index. Gare di ritorno! - ancoracaaposta : @coke87_ Eh infatti, Qatar Airways ci dava di meno e avevamo appena sfiorato una finale di Champions. Adesso siamo… - lo_scafo : @BringMeTheBriga Non me la ricordo, ma la prima che ricordo è preliminari di champions 3-0 al PSV -