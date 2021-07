Pomezia. Via ai lavori di riqualificazione di piazza San Benedetto da Norcia (FOTO) (Di martedì 13 luglio 2021) Ottima giornata per il Comune di Pomezia. Da questa mattina sono cominciati i lavori di riqualificazione di piazza San Benedetto da Norcia. Il progetto – del valore di 100mila euro – prevede il rifacimento della grande fontana centrale con l’abbattimento della struttura pre-esistente, la realizzazione di una nuova aiuola con la messa a dimora di nuove alberature e una serie di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione degli arredi. “Un intervento molto atteso dalla cittadinanza – spiegano gli Assessori Federica Castagnacci e Giuseppe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) Ottima giornata per il Comune di. Da questa mattina sono cominciati ididiSanda. Il progetto – del valore di 100mila euro – prevede il rifacimento della grande fontana centrale con l’abbattimento della struttura pre-esistente, la realizzazione di una nuova aiuola con la messa a dimora di nuove alberature e una serie di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche edegli arredi. “Un intervento molto atteso dalla cittadinanza – spiegano gli Assessori Federica Castagnacci e Giuseppe ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Pontina ?????? Code nel tratto compreso tra Pomezia e prossimità svincolo per Via di Trigori… - futsalworld : - SrlSmart : Non guardare l'ora, guarda il risparmio! Le piastrelle adesive risparmi tempo e denaro! Sono resistenti e facili da… - SrlSmart : Piastrelle particolari e dinamiche... ma sopratutto giovani! Anche questo ti aspetta da piastrella smart! facili da… - CorriereCitta : Pomezia, Via Fellini, la vendetta degli abusivi contro i residenti regolari dopo i controlli: «Vogliono costringerc… -