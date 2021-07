Poco mossa Wall Street. Positivo il Nasdaq (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,21%, mentre, al contrario, incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 4.383 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,52%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,21%). Le società tech puntano al rialzo, con gli investitori che sembrano ignorare i dati che mostrano l’inflazione USA accelerare inaspettatamente a giugno. “Siamo in un clima in cui il mercato sta superando le aspettative e ha creato un contesto in cui è difficile sostenere un sell-off – ha affermato Jeff ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,21%, mentre, al contrario, incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 4.383 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il100 (+0,52%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,21%). Le società tech puntano al rialzo, con gli investitori che sembrano ignorare i dati che mostrano l’inflazione USA accelerare inaspettatamente a giugno. “Siamo in un clima in cui il mercato sta superando le aspettative e ha creato un contesto in cui è difficile sostenere un sell-off – ha affermato Jeff ...

