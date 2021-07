Pmi | Fidimpresa Italia apre con Confindustria Brindisi il primo sportello nel Sud Italia

(Di martedì 13 luglio 2021) Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i vantaggi per le pmi, derivanti da affidamenti bancari assistiti dalle garanzie di. Facilitare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese: nasce con questo obiettivo l’accordo stipulato trache porterà alla nascita delnel Sud di

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i vantaggi per le pmi, derivanti da affidamenti bancari assistiti dalle garanzie di Fidimpresa Italia. "Tutto il programma messo in campo con ..."