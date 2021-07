Piero Angela torna in tv. La mostra sui Gladiatori al Mann di Napoli apre la serie estiva di Superquark (Di martedì 13 luglio 2021) Piero Angela torna su Rai1 con Superquark, da mercoledì 14 luglio alle 21,30, per 7 settimane. Anche questa volta ci sarà una grande serie realizzata dalla Bbc nei quattro angoli della terra, dal significativo titolo “Un pianeta perfetto”. Infatti, osservandolo da vicino, il nostro pianeta si dimostra, in ogni sua parte, collegato in un equilibrio dinamico quasi miracoloso. Nella nuova stagione sarà ancora Alberto Angela protagonista dello spazio dedicato all’archeologia. Si partirà dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli con la mostra ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021)su Rai1 con, da mercoledì 14 luglio alle 21,30, per 7 settimane. Anche questa volta ci sarà una granderealizzata dalla Bbc nei quattro angoli della terra, dal significativo titolo “Un pianeta perfetto”. Infatti, osservandolo da vicino, il nostro pianeta si di, in ogni sua parte, collegato in un equilibrio dinamico quasi miracoloso. Nella nuova stagione sarà ancora Albertoprotagonista dello spazio dedicato all’archeologia. Si partirà dal Museo Archeologico Nazionale dicon la...

