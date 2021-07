Advertising

anteprima24 : ** #Picarone: 'Riconoscimento circoli nautici, #Campania prima in #Italia' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Picarone Riconoscimento

aSalerno

... prima in Italia ad aver adottato una legge (2/2014) per ile il sostegno del ... Franco, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania , che ci aiuterà a ......di prevenzione e cura delle patologie risulta ancora oggi poco attenzionata nel suo... Franco, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania. I saluti e l'...Domani, venerdì 9 luglio, alle ore 17, nella suggestiva location di “Porta del Gusto” ad Eboli, le Acli provinciali di Salerno promuovono alla presenza della co-autrice Chiara Pazzaglia la presentazio ...“I circoli nautici sono una realtà consolidata in Campania, metterli insieme era un’impresa ardua ma siamo riusciti nel nostro intento, dando vita a un’associazione unica in Italia. Abbiamo riunito 14 ...