(Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Torna a salire lapetrolifera. Nella fattura petrolifera italiana dovrebbe crescere di 4,9 miliardi di euro passando da 11,8 miliardi nel 2020 a 16,7 miliardi nel. A stimarlo è l’in occasione dell’Assemblea. Nel 2019 lapetrolifera si era attestata a 21,3 miliardi di euro. “A contribuire all’aumento dellapetrolifera è l’effetto dell’aumento del greggio per 3,7 miliardi e della ripresa dei consumi per 1,2 mld”, spiega il presidente di, Claudio Spinaci. L'articolo proviene da ...

Advertising

TV7Benevento : Petrolio: Unem, in 2021 verso bolletta a 16,7 mld (+4,9 mld)... -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Unem

La Sicilia

WTI significa West Texas Intermediate e indica una miscela di diversi tipi diestratti e ... Gli ultimi daticalcolano che le tasse sul prezzo della benzina - tra accise e IVA - si ...... il prezzo della benzina, calcolando le quotazioni deled il cambio, dovrebbe attestarsi ... Una vera e propria assurdità, dal momento che, come rivela una recente analisi di, il prezzo ...Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Torna a salire la bolletta petrolifera. Nel 2021 la fattura petrolifera italiana dovrebbe crescere di 4,9 miliardi di ...Anche l'interesse all'estero per il greggio americano è in aumento nonostante una ripresa irregolare dalla crisi in Asia ed Europa.