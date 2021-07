Persona: 7 progetti e nuovi giochi annunciati per il 25esimo anniversario della serie – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 luglio 2021) Persona compie 25 anni a settembre 2021 e Atlus ha preparato un sito ufficiale per festeggiare l’evento, con 7 progetti da annunciare.. Persona compie 25 anni e Atlus ha aperto un sito ufficiale per il 25° anniversario della serie, dal quale giungono informazioni su ben 7 nuovi progetti legati al brand, che verranno svelati nel prossimo periodo a partire da settembre, mese in cui cade precisamente l’anniversario. Con la serie a quota 15 milioni di copie vendute, Atlus è pronta a incrementare gli sforzi sulla produzione di ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021)compie 25 anni a settembre 2021 e Atlus ha preparato un sito ufficiale per festeggiare l’evento, con 7da annunciare..compie 25 anni e Atlus ha aperto un sito ufficiale per il 25°, dal quale giungono informazioni su ben 7legati al brand, che verranno svelati nel prossimo periodo a partire da settembre, mese in cui cade precisamente l’. Con laa quota 15 milioni di copie vendute, Atlus è pronta a incrementare gli sforzi sulla produzione di ...

