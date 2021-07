“Perché va all’inferno”. Raffaella Carrà, quelle teorie farneticanti dopo la sua morte (Di martedì 13 luglio 2021) Si pensava di averle viste e sentite tutte sul web a ridosso della triste scomparsa di Raffaella Carrà, ma il peggio invece doveva ancora arrivare. dopo le polemiche social scaturite dalle dediche virtuali di Lorella Cuccarini e Barbara D’Urso in onore della regina del varietà, alcune pagine di matrice religiosa l’hanno additata come personaggio devoto al demonio. Per quanto sia sconcertante, non è la prima volta che Raffaella Carrà è stata definita satanista su Internet. Nel 2015 altre pagine dedicate alla religione cattolica avevano visto un collegamento tra una famosa canzone della figura televisiva ... Leggi su tuttivip (Di martedì 13 luglio 2021) Si pensava di averle viste e sentite tutte sul web a ridosso della triste scomparsa di, ma il peggio invece doveva ancora arrivare.le polemiche social scaturite dalle dediche virtuali di Lorella Cuccarini e Barbara D’Urso in onore della regina del varietà, alcune pagine di matrice religiosa l’hanno additata come personaggio devoto al demonio. Per quanto sia sconcertante, non è la prima volta cheè stata definita satanista su Internet. Nel 2015 altre pagine dedicate alla religione cattolica avevano visto un collegamento tra una famosa canzone della figura televisiva ...

