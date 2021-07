“Perché non ho esultato dopo il rigore parato”. La rivelazione di Gigio Donnarumma (Di martedì 13 luglio 2021) Da domenica sera l’Italia è campione d’Europa. Gli azzurri hanno battuto l’Inghilterra in finale ai calci di rigore. dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, che non cambia ai supplementari, epilogo dal dischetto con due errori per la Nazionale italiana (Belotti e il rigorista Jorginho) ma sono bastati quelli realizzato da Berardi, Bernardeschi e Bonucci per tornare sul tetto d’Europa. “Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi”, aveva commentato a caldo l’allenatore Roberto Mancini. E ancora: “Era impossibile pensare qualcosa del genere, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Da domenica sera l’Italia è campione d’Europa. Gli azzurri hanno battuto l’Inghilterra in finale ai calci dil’1-1 dei tempi regolamentari, che non cambia ai supplementari, epilogo dal dischetto con due errori per la Nazionale italiana (Belotti e il rigorista Jorginho) ma sono bastati quelli realizzato da Berardi, Bernardeschi e Bonucci per tornare sul tetto d’Europa. “Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi”, aveva commentato a caldo l’allenatore Roberto Mancini. E ancora: “Era impossibile pensare qualcosa del genere, ...

Advertising

lapoelkann_ : SONO GIÀ USCITO DA WEMBLEY PERCHÉ NON SAPEVO COME PERCULARE LA TRIBUNA INGLESE. SCUSATE #ITAENG - Rinaldi_euro : Avete capito perché il Corriere non vende più copie? ???????????? - fattoquotidiano : 'Quel che ti sto per scrivere ho paura di esternarlo a mio nome perché quel che ti dirò è qualcosa di molto scomodo… - Frizzante1 : RT @mariasole813: @Antonio_Tajani Prima stop embargo e poi parlate. intanto occupatevi del genocidio dei Palestinesi. QUELLO, chissà perch… - dean_aroldi : Sarebbe bello se non fosse più necessario dire: “Sono etero o sono gay”. Il rispetto della persona viene al primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Italia - Inghilterra, il pilota Lando Norris rapinato a Wembley: rubato orologio da 46mila euro APPROFONDIMENTI EURO 2020 Donnarumma, perché non ha esultato? SOCIAL Italia - Inghilterra, diretta social SPORT Inghilterra ko, gli irlandesi esultano ROMA Italia campione, gli azzurri a via del ...

Mancini, Donnarumma e Chiellini eroi italiani, premiati dai social per la vittoria dell'Europeo ... è scappato nel suo regno monarchico, lasciando anche qualche debito che molto probabilmente non ... 'Impresa meritata' Donnarumma e Jorginho, i due eroi Azzurri ora puntano al Pallone d'Oro: perché ...

Diritti civili, perché è giusto tifare per la legge Zan la Repubblica APPROFONDIMENTI EURO 2020 Donnarumma,ha esultato? SOCIAL Italia - Inghilterra, diretta social SPORT Inghilterra ko, gli irlandesi esultano ROMA Italia campione, gli azzurri a via del ...... è scappato nel suo regno monarchico, lasciando anche qualche debito che molto probabilmente... 'Impresa meritata' Donnarumma e Jorginho, i due eroi Azzurri ora puntano al Pallone d'Oro:...