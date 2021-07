Pentathlon | Mondiali junior 2021 | Italia sesta nella staffetta maschile vinta dall’Ucraina davanti a Bielorussia e Ungheria

(Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’ottimo esordio di ieri con lafemminile, l’non si ripete con il team relaydi oggi, secondo evento dei Campionatidimoderno in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. I nostri portacolori, Federico Alessandro (Avia Pervia) e Stefano Frezza (One For Five), si sono dovuti accontentare del sesto posto, mentre la medaglia d’oro è andata all’Ucraina (Chekan-Kovalchuk) con 1445 punti (244 dalla scherma con 23 vittorie e 11 sconfitte, quindi 328 dal nuoto con il miglior tempo di 1:47.15, quindi 292 punti ...

Advertising

OA_Sport : #Pentathlon, Mondiali junior 2021: Italia sesta nella staffetta maschile vinta dall’Ucraina davanti a Bielorussia e… - OA_Sport : #Pentathlon, Mondiali junior 2021: Alice #Rinaudo e Beatrice #Mercuri centrano l’argento nella staffetta! Oro alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Pentathlon Mondiali

OA Sport

... in una specialità come ilmoderno ormai in via d'estinzione. E in quei viaggi attorno ... Lo sfortunato rapporto con i cavalli fu parzialmente ricucito aidi Stoccolma nel '34 quando ...LA GARA Nella parte di scherma la migliore prestazione è del Messico con 255 punti (32 vittorie e 12 sconfitte) quindi Egitto 2 con 230 punti, terza la Germania con 225, quindi quarta la Russia con ...Dopo l’ottimo esordio di ieri con la staffetta femminile, l’Italia non si ripete con il team relay maschile di oggi, secondo evento dei Campionati Mondiali junior 2021 di pentathlon moderno in corso ...Si sono aperti ufficialmente i Campionati Mondiali junior 2021 di pentathlon moderno di Alessandria d’Egitto. Il programma della manifestazione iridata ha preso il via con la staffetta femminile alla ...