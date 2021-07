Pensioni: quota 41, uscita 62 anni, sconto mamme, scivoli aziendali (Di martedì 13 luglio 2021) Messa così appare la cosa più difficile da fare perché servono davvero tanti soldi. Parliamo naturalmente della riforma delle Pensioni e delle proposte di riforma dei sindacati. Proposte drasticamente lontane da quello che il governo avrebbe in mente di fare e drasticamente insostenibili se davvero l'eventuale nuova riforma deve avere uno sguardo anche alle direttive UE ed alle casse statali. Resta il fatto che ciò che vogliono i sindacati continua ad essere alla base della loro piattaforma unitaria e questo produce il fatto che una intesa, adesso che riprenderanno le trattative, appare difficilmente realizzabile. quota 41 e pensione a 62 ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 luglio 2021) Messa così appare la cosa più difficile da fare perché servono davvero tanti soldi. Parliamo naturalmente della riforma dellee delle proposte di riforma dei sindacati. Proposte drasticamente lontane da quello che il governo avrebbe in mente di fare e drasticamente insostenibili se davvero l'eventuale nuova riforma deve avere uno sguardo anche alle direttive UE ed alle casse statali. Resta il fatto che ciò che vogliono i sindacati continua ad essere alla base della loro piattaforma unitaria e questo produce il fatto che una intesa, adesso che riprenderanno le trattative, appare difficilmente realizzabile.41 e pensione a 62 ...

Advertising

infoitinterno : Pensioni anticipate 2022, il dossier Inps: uscita dai 63, 64 anni oppure con quota 41, ma pesano i costi - francom1505 : RT @larsenaleb: Pensioni: quota 41 costerebbe 4,3 miliardi, la stessa cifra che spendiamo per farci invadere da VITELLONI. Quindi: mandare… - Ettore572 : RT @larsenaleb: Pensioni: quota 41 costerebbe 4,3 miliardi, la stessa cifra che spendiamo per farci invadere da VITELLONI. Quindi: mandare… - moneypuntoit : ?? Pensioni: quanto serve per passare da Quota 100 a Quota 41 per tutti ?? - larsenaleb : Pensioni: quota 41 costerebbe 4,3 miliardi, la stessa cifra che spendiamo per farci invadere da VITELLONI. Quindi:… -