Pd: Letta ha accettato la proposta di candidarsi nel collegio di Siena (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Nella direzione provinciale del Partito Democratico di Siena del 13 luglio, svolta in modalità remota, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha annunciato di accettare la proposta di candidatura alle elezioni suppletive sul collegio uninominale Toscana 12, che la Direzione del Pd senese aveva fatto con voto unanime lo scorso 10 giugno, riservandosi comunque di consultare prima anche gli organismi dirigenti del Partito Democratico di Arezzo, che incide sul collegio con cinque importanti comuni. L' incontro con la direzione di Arezzo è previsto per domani". Si legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Nella direzione provinciale del Partito Democratico didel 13 luglio, svolta in modalità remota, il segretario del Partito Democratico Enricoha annunciato di accettare ladi candidatura alle elezioni suppletive suluninominale Toscana 12, che la Direzione del Pd senese aveva fatto con voto unanime lo scorso 10 giugno, riservandosi comunque di consultare prima anche gli organismi dirigenti del Partito Democratico di Arezzo, che incide sulcon cinque importanti comuni. L' incontro con la direzione di Arezzo è previsto per domani". Si legge ...

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta ha accettato la proposta di candidarsi nel collegio di Siena (2)... - TV7Benevento : Pd: Letta ha accettato la proposta di candidarsi nel collegio di Siena... - virgiliopaolo : RT @HSkelsen: «Ma Enrico #Letta per due anni è stato in Publicis colosso pubblicitario francese criticato per i rapporti con i #sauditi e p… - PietroDiaz3 : LECCA LECCA Letta'accetta' (accaparra?) la candidatura al seggio parlamentare di Siena. Ha 'accettato' (ha accapar… - Rosaria1949 : RT @HSkelsen: «Ma Enrico #Letta per due anni è stato in Publicis colosso pubblicitario francese criticato per i rapporti con i #sauditi e p… -