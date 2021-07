Pallone d’Oro, Messi favorito per StanleyBet. Insigne a 50 volte la posta come Lukaku e Haaland (Di martedì 13 luglio 2021) La vittoria agli Europei dell’Italia di Roberto Mancini apre scenari che fino a pochi giorni fa sembravano essere preclusi come, ad esempio, la candidatura per il Pallone d’Oro. I betting analyst di StanleyBet.it, infatti, non escludono la possibilità che sia uno degli eroi del trionfo di Wembley ad aggiudicarsi il rinomato premio. Tra coloro che sono in lizza, ci sono Lorenzo Insigne in quota 50 – la stessa riservata a Lukaku e Haaland – mentre vale 65 volte la posta il successo di Ciro Immobile. Più indietro, invece, Verratti a quota ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) La vittoria agli Europei dell’Italia di Roberto Mancini apre scenari che fino a pochi giorni fa sembravano essere preclusi, ad esempio, la candidatura per il. I betting analyst di.it, infatti, non escludono la possibilità che sia uno degli eroi del trionfo di Wembley ad aggiudicarsi il rinomato premio. Tra coloro che sono in lizza, ci sono Lorenzoin quota 50 – la stessa riservata a– mentre vale 65lail successo di Ciro Immobile. Più indietro, invece, Verratti a quota ...

