Pallanuoto Tokyo 2020: Ashleigh Johnson rappresenterà gli USA (Di martedì 13 luglio 2021) La 26enne Ashleigh Johnson rappresenterà per la seconda volta consecutiva gli Stati Uniti nella squadra di Pallanuoto a Tokyo 2020. Johnson ricoprirà il ruolo di portiere e sarà a guida della squadra. Con la vittoria di un oro nel 2016, a Rio de Janeiro, Ashleigh Johnson è stata la prima donna afroamericana a far parte di una squadra olimpica statunitense. Pallanuoto Tokyo 2020: chi rappresenterà la squadra femminile USA? Ashleigh ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) La 26enneper la seconda volta consecutiva gli Stati Uniti nella squadra diricoprirà il ruolo di portiere e sarà a guida della squadra. Con la vittoria di un oro nel 2016, a Rio de Janeiro,è stata la prima donna afroamericana a far parte di una squadra olimpica statunitense.: chila squadra femminile USA?...

