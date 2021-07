Padre Pio, lo scontro tra il frate e la Curia romana raccontato in un ‘Diario spirituale’ (Di martedì 13 luglio 2021) L’opposizione del Vaticano a Padre Pio fu feroce sia in vita che in morte. “Due volte nella polvere, due volte sull’altar”, si può affermare rubando ad Alessandro Manzoni ciò che scrive di Napoleone Bonaparte. Per due volte, infatti, prima sotto i pontificati di Benedetto XV e Pio XI e poi sotto quello di San Giovanni XXIII, il frate del Gargano fu perseguitato dall’ex Sant’Uffizio. Sospeso e successivamente riammesso in entrambi i casi, Padre Pio non si oppose mai alle decisioni della Santa Sede e non incontrò mai nessun Papa, né mise mai piede in Vaticano. In vita incontrò, però, un giovane sacerdote polacco, don Karol Wojtyla, arrivato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) L’opposizione del Vaticano aPio fu feroce sia in vita che in morte. “Due volte nella polvere, due volte sull’altar”, si può affermare rubando ad Alessandro Manzoni ciò che scrive di Napoleone Bonaparte. Per due volte, infatti, prima sotto i pontificati di Benedetto XV e Pio XI e poi sotto quello di San Giovanni XXIII, ildel Gargano fu perseguitato dall’ex Sant’Uffizio. Sospeso e successivamente riammesso in entrambi i casi,Pio non si oppose mai alle decisioni della Santa Sede e non incontrò mai nessun Papa, né mise mai piede in Vaticano. In vita incontrò, però, un giovane sacerdote polacco, don Karol Wojtyla, arrivato ...

Advertising

RaiNews : 'Chissà se gli artisti sanno quanto bene fanno alle vite che toccano', ha detto in apertura della cerimonia, fra Si… - ilfattoblog : Padre Pio, lo scontro tra il frate e la Curia romana raccontato in un ‘Diario spirituale’ - FrancescoGrana : Padre Pio, lo scontro tra il frate e la Curia romana raccontato in un ‘Diario spirituale’ - ilfattoblog : 'Padre Pio non si oppose mai alle decisioni della Santa Sede e non incontrò mai nessun Papa, né mise mai piede in V… - FinallyMichele : che poi sia chiaro, io un altro autunno/inverno/primavera come quello del 20/21 non me lo faccio neanche se scende… -