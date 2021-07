Ospedale Gemelli: nuove possibilità diagnostiche e farmaco salva vista per bimbi prematuri (Di martedì 13 luglio 2021) Roma – Un bambino su 10 nasce pretermine (in Italia si stima l’11%) e tra loro, uno su 3 sviluppa la retinopatia dei prematuri (ROP). La ROP è una malattia vaso-proliferativa della retina strettamente connessa alla prematurità che determina, se non trattata, un distacco di retina totale e la conseguente completa perdita della vista del bambino nato prematuro. Nel nostro Paese, sulla base del numero delle nascite degli ultimi anni, sono affetti da ROP grave – quindi a rischio cecità – oltre 900 bambini all’anno, quasi 3 al giorno. Come e quando avviene lo sviluppo dei vasi della retina. “La retina- spiega il professor Domenico Lepore della ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 luglio 2021) Roma – Un bambino su 10 nasce pretermine (in Italia si stima l’11%) e tra loro, uno su 3 sviluppa la retinopatia dei(ROP). La ROP è una malattia vaso-proliferativa della retina strettamente connessa allatà che determina, se non trattata, un distacco di retina totale e la conseguente completa perdita delladel bambino nato prematuro. Nel nostro Paese, sulla base del numero delle nascite degli ultimi anni, sono affetti da ROP grave – quindi a rischio cecità – oltre 900 bambini all’anno, quasi 3 al giorno. Come e quando avviene lo sviluppo dei vasi della retina. “La retina- spiega il professor Domenico Lepore della ...

