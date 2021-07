“Ortigia Film Festival” | ricco programma per oggi 13 luglio

(Di martedì 13 luglio 2021) Quello di13all’ “” sarà undenso di proiezioni. Cinematographe.it, il Media Partner ufficale dell’evento. “”, Siracusa in festa Iniziato lo scorso 11, l’ “” è stato fondato da Lisa Romano ed è diretto dalla fondatrice stessa in collaborazione con Paola Poli. Presidente onorario dell’evento cinematografico, Morgan. In questa terza giornata diin ...

Tre sezioni non competitive Nell'edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell'Europa centrale tramite un accordo di partenariato con l'Istituto di Cultura Ceca e un focus ...