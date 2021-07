Orlando | “Gianetti e Gkn? Vicende slegate dallo sblocco dei licenziamenti Serve contrasto alle delocalizzazioni e nuove politiche industriali”

(Di martedì 13 luglio 2021) “Ialla? Sonoche non dipendonodei, anche se la permanenza della ‘cassa-Covid’ avrebbe potuto disincentivare l’utilizzo alcune di queste strade”. A dirlo è il ministro del Lavoro, Andrea, a margine della festa del Pd a Roma. “Non si possono fermare icon un decreto per cessata attività – ha spiegato il ministro – semmai il tema è come contrastare e disincentivare lee puntare su...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Gianetti

Il Fatto Quotidiano

...in campo sui casi Gkn e, le due aziende controllate da gruppi stranieri che nei giorni scorsi hanno licenziato in tronco i propri dipendenti. Già oggi i ministri Giorgetti e...... ha dichiarato anticipando la presentazione di due interrogazioni adelle quali una sullaRuote di Monza. Anche la deputata della Lega, Donatella Legnaioli, presenterà un'...Quindi non si licenzia per mail o per Whatsapp”. Ad affermarlo a ‘RaiNews 24’ è il ministro del Lavoro Andrea Orlando in merito ai casi di Gianetti ruote e Gkn. Poi, spiega il ministro, “c’è il tema ...Leu e SI si accodano a Letta: "Ora si riveda l'accordo di Palazzo Chigi". Lega critica «Oggi anche noi, come tutti gli italiani, tiferemo per voi. Vi scriviamo perché crediamo che anche voi possiate t ...