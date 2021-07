Orfani del Covid: migliaia di bambini in India sono “a rischio abusi e sfruttamento” (Di martedì 13 luglio 2021) Oltre 3.000 bambini sono rimasti Orfani in India durante la pandemia di Covid-19, una straziante testimonianza della devastazione provocata dal nuovo Coronavirus che ha cancellato centinaia di migliaia di vite in tutto il Paese asiatico e distrutto intere famiglie. Ora però si teme per la sorte di queste migliaia di minori “a rischio abbandono, abusi e sfruttamento”. Dall’inizio della crisi sanitaria, stando ai dati raccolti dalla Johns Hopkins University, sono stati oltre 408mila i morti registrati in ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021) Oltre 3.000rimastiindurante la pandemia di-19, una straziante testimonianza della devastazione provocata dal nuovo Coronavirus che ha cancellato centinaia didi vite in tutto il Paese asiatico e distrutto intere famiglie. Ora però si teme per la sorte di questedi minori “aabbandono,”. Dall’inizio della crisi sanitaria, stando ai dati raccolti dalla Johns Hopkins University,stati oltre 408mila i morti registrati in ...

