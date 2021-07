Opposizione sotto sequestro Il regime di Maduro ancora contro Guaidó

(Di martedì 13 luglio 2021) Aumenta la tensione in Venezuela. Il presidente ad interim del Venezuela, e leader dell’, Juan, ha denunciato un tentativo dida parte delle Forze d’Azione Speciali (Faes) in mano aldi Nicolás. Il presidente del Parlamento è rimasto chiuso diverse ore del pomeriggio di ieri nel garage dell’edificio in cui abita con la sua famiglia, dopo che alcuni agenti con il volto coperto hanno puntato le loro armiil suo autista, e hanno minacciato di arrestarlo. A fermare l’arresto sono stati gli insulti e le urla dei vicini che hanno assistito alla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Opposizione sotto

Avvenire

Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i natiil segno dell' Acquario . Una pessima ... La lorodovrebbe rendervi poco efficienti , incapaci di impegnarvi concretamente in ...Anzi, sia dell'Istruzione che dell'Università e ricerca, riuniti dopo lungo tempolo stesso ... Porta avanti un progetto di riforma, la "Lex Czarnek", che scatena le preoccupazioni di...C’È PAURA A VENECUBA [di Niccolò Locatelli] I servizi segreti del Venezuela hanno arrestato il politico oppositore Freddy Guevara, un alleato dell’autoproclamato presidente ...Oroscopo e previsioni dalle stelle del 14 luglio: il Sole in opposizione a Plutone mette in difficoltà il Cancro ...