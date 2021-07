Oppo Wimbledon | il successo e il ritorno del tennis

(Di martedì 13 luglio 2021), partner ufficiale della competizione, ha saputo giocare un ruolo fondamentale nel sostenere lo sport e la ripresa dei tornei asi è appena concluso e mai come quest’anno è stata un’edizione estremamente emozionante, che ha visto ildei tornei dopo un anno di stop., Premium Mobile Partner del torneo inglese, ha reso omaggio aldel, celebrando non solo i vincitori del Grande Slam londinese, Ashleigh Barty and Novak Djokovic, ma anche tutti i giocatori della competizione, e in particolare i più giovani, che hanno saputo ...

è fra gli sponsor del torneo di, forse il più celebre fra i tornei di tennis, e per celebrare il ritorno della competizione ha pensato all'iniziativa Courting the Colour: grazie all'...poi è anche altro, non solo Pimms e fragole con la panna, ma un viaggio nel tempo che non ... Sono a colori grazie a un partner del torneo, il produttore di smartphone, e Getty Images. ...Wimbledon si è appena concluso e mai come quest’anno è stata un’edizione estremamente emozionante, che ha visto il ritorno dei tornei dopo un anno di stop. OPPO, Premium Mobile Partner del torneo ...Wimbledon si è appena concluso e mai come quest’anno è stata un’edizione emozionante. Dopo un anno di stop a causa della pandemia da COVID-19, i tornei di tennis sono ritornati. OPPO, in quanto ...