Advertising

TuttoAndroid : OPPO è ufficialmente il nuovo Official Mobile Partner dell’AC Milan - CentotrentunoC : #Canottaggio #Rowing #Tokyo2020 Partita ufficialmente nella giornata di oggi l'avventura olimpica dell'oristanese… - sehmagazine : #Canottaggio: l’olimpionico oristanese Stefano Oppo è partito ufficialmente per le sue Olimpiadi di #Tokyo2020. Ste… -

Ultime Notizie dalla rete : OPPO ufficialmente

La gamma di smartphone Reno6, annunciata dalo scorso maggio , sta per ampliarsi ulteriormente con il Reno6 Z che verrà annunciatoil prossimo 21 luglio. Nonostante manchi ancora qualche giorno, di questo device si conosce ......il viaoggi con un evento a Il Centro di Arese a cui parteciperanno anche il Vice - Presidente Onorario Franco Baresi e il brand ambassador Daniele Massaro, rappresenta perItalia ...AC Milan e OPPO Italia annunciano una nuova partnership che vede la filiale italiana di una delle aziende leader al mondo nel settore degli smart device diventare il nuovo Official Mobile Partner dei ...Dal 12 al 18 luglio, il brand fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device e lo smartphone Find X3 Pro, protagonisti presso Il Centro di Arese per ricercare i volti testimonial della ...