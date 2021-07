Opel Grandland - In Italia con prezzi a partire da 29.350 euro (Di martedì 13 luglio 2021) La Opel ha svelato i listini della Grandland, che in Italia è già ordinabile con prezzi a partire da 29.350 euro per la versione a benzina e da 44.300 euro per la plug-in hybrid. Le prime consegne degli esemplari prodotti a Eisenach sono previste in autunno. Cambia nel look e negli interni. La Grandland rappresenta il restyling della precedente Grandland X. Oltre a perdere la "X" nel nome, la Suv cambia in maniera evidente per l'integrazione del nuovo frontale "Vizor", caratterizzato da una mascherina nero lucido e gruppi ottici Intellilux ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 luglio 2021) Laha svelato i listini della, che inè già ordinabile conda 29.350per la versione a benzina e da 44.300per la plug-in hybrid. Le prime consegne degli esemplari prodotti a Eisenach sono previste in autunno. Cambia nel look e negli interni. Larappresenta il restyling della precedenteX. Oltre a perdere la "X" nel nome, la Suv cambia in maniera evidente per l'integrazione del nuovo frontale "Vizor", caratterizzato da una mascherina nero lucido e gruppi ottici Intellilux ...

Advertising

vevirgil : RT @quattroruote: #Opel, aperti gli ordini per la nuova #Grandland. La #Suv tedesca, recentemente aggiornata nel look e nei contenuti, è pr… - infoiteconomia : Opel Grandland 2021: prezzi, motori, allestimenti - - tizianafait : A partire da € 29.350: il nuovo #Opel #Grandland è ordinabile in Italia! È dotato dell’Opel #Vizor. Motorizzazioni… - ABMnewscom : A partire da € 29.350: il nuovo Opel Grandland è ordinabile in Italia - dinoadduci : Opel Grandland - In Italia con prezzi a partire da 29.350 euro -