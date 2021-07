Omofobia, genitore di Non si tocca la famiglia: “Zan non ha preso lettera 79 associazioni” (Di martedì 13 luglio 2021) “Alessandro Zan si è rifiutato di prendere la lettera delle 79 associazioni, presentata il primo luglio in Senato e distribuita all’esterno di Palazzo Madama ai parlamentari”. Lo riferisce all’Adnkronos Giusy D’Amico di ‘Non si tocca la famiglia’ ed aggiunge: “Gliel’ha portata un rappresentante dei genitori e il deputato l’ha respinta. Zan non ha inoltre accettato di rispondere alle domande rivolte dai genitori presenti all’uscita del Senato. Ci ha negato il confronto”. Si legge nella parte iniziale della lettera: “Siamo cittadini impegnati nell’ambito di circa settanta realtà associative no profit, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) “Alessandro Zan si è rifiutato di prendere ladelle 79, presentata il primo luglio in Senato e distribuita all’esterno di Palazzo Madama ai parlamentari”. Lo riferisce all’Adnkronos Giusy D’Amico di ‘Non sila’ ed aggiunge: “Gliel’ha portata un rappresentante dei genitori e il deputato l’ha respinta. Zan non ha inoltre accettato di rispondere alle domande rivolte dai genitori presenti all’uscita del Senato. Ci ha negato il confronto”. Si legge nella parte iniziale della: “Siamo cittadini impegnati nell’ambito di circa settanta realtà associative no profit, ...

