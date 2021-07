Omicidio Fortuna Bellisario, al via l’Appello: chiesto l’ergastolo per il marito (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl sostituto procuratore generale di Napoli Maria Di Addea ha chiesto l’ergastolo per Vincenzo Lo Presto, 43 anni, condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per l’Omicidio preterintenzionale della moglie, Fortuna Bellisario, morta a Napoli, nel 2019. Una sentenza emessa al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Il magistrato ha anche chiesto la decadenza della podestà genitoriale e la pubblicazione della sentenza al Comune di Napoli e, infine, la pubblicazione di un estratto della decisione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl sostituto procuratore generale di Napoli Maria Di Addea haper Vincenzo Lo Presto, 43 anni, condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per l’preterintenzionale della moglie,, morta a Napoli, nel 2019. Una sentenza emessa al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Il magistrato ha anchela decadenza della podestà genitoriale e la pubblicazione della sentenza al Comune di Napoli e, infine, la pubblicazione di un estratto della decisione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ...

