Olimpiadi in Tv: Discovery+ lancia l’offerta in streaming con 3000 ore di diretta. Per ora niente Sky (Di martedì 13 luglio 2021) La storia si ripete: i Giochi Olimpici di Tokyo si vedranno tutti in streaming, come accadde a Rio (diritti a Rai) e a Pyeongchang (diritti a Discovery ed Eurosport). Per chi avrà accesso alla piattaforma Discovery+ o ad un Eurosport Player in dismissione sarà un’esperienza forse unica, paragonabile solo a quella di Sky a Londra 2012. Per chi deciderà di non abbonarsi a queste piattaforme, resta la Rai con le sue 200 ore o poco altro perchè, al momento, Eurosport non trasmetterà i Giochi sui due canali satellitari presenti nell’offerta Sky e, a meno di un accordo dell’ultima ora (che prevede un esborso di denaro importante da parte di ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) La storia si ripete: i Giochi Olimpici di Tokyo si vedranno tutti in, come accadde a Rio (diritti a Rai) e a Pyeongchang (diritti a Discovery ed Eurosport). Per chi avrà accesso alla piattaformao ad un Eurosport Player in dismissione sarà un’esperienza forse unica, paragonabile solo a quella di Sky a Londra 2012. Per chi deciderà di non abbonarsi a queste piattaforme, resta la Rai con le sue 200 ore o poco altro perchè, al momento, Eurosport non trasmetterà i Giochi sui due canali satellitari presenti nelSky e, a meno di un accordo dell’ultima ora (che prevede un esborso di denaro importante da parte di ...

