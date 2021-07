Olanda, boom di contagi dopo le riaperture di night e discoteche: '+500% in una settimana'. Il premier Rutte si scusa (Di martedì 13 luglio 2021) A meno di tre settimane dalle riaperture e dall'addio alle restrizioni anti Covid, l' Olanda fa marcia indietro, travolta da un nuovo boom di contagi da coronavirus nel Paese: nell'ultima settimana i ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) A meno di tre settimane dallee dall'addio alle restrizioni anti Covid, l'fa marcia indietro, travolta da un nuovodida coronavirus nel Paese: nell'ultimai ...

