Ok dell'Ecofin al Pnrr dell'Italia. Entro agosto 25 miliardi. Come li spenderemo (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’investitura della Commissione europea di Ursula von der Leyen, disco verde del consiglio dei ministri economici dell’Ue (Ecofin) al Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia e di altri 11 Stati membri per accedere ai fondi di Next Generation EU Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’investituraa Commissione europea di Ursula von der Leyen, disco verde del consiglio dei ministri economici’Ue () al Piano nazionale di ripresa e resilienzae di altri 11 Stati membri per accedere ai fondi di Next Generation EU Segui su affarni.it

Advertising

Palazzo_Chigi : #ItaliaDomani si parte! ? Con il via libera dell’Ecofin a breve arriveranno i primi fondi per l’attuazione del nost… - mara_carfagna : Dopo il via libera annunciato dalla Presidente @vonderleyen, l'#ECOFIN ha approvato oggi il #PNRR italiano. Grazie… - itinagli : Con il via libera finale dell'#Ecofin a 12 #RecoveryPlan, compreso quello italiano, oggi inizia la strada per costr… - intesasanpaolo : L' #Ecofin ha approvato definitivamente il #PNRR dell'Italia, sbloccando i primi fondi: al @TgrRai #TgrPiazzaAffari… - fiorini_mara : RT @Ettore_Rosato: Vittoria dell’Italia, vittoria dell’Europa. Con l’ok di #Ecofin già a luglio arrivano primi 25 miliardi di euro per attu… -