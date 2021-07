Oggi 13 luglio preghiamo Sant’Enrico imperatore | esempio di rettitudine

(Di martedì 13 luglio 2021) Un re divenuto Santo, nonché modello a cui guardare nell’arte del governare e, per questo, la Chiesa l’ha glorificato. E’ patrono delle teste coronate. Si adoperò insieme alla moglie santa Cunegonda per rinnovare la vita della Chiesa e propagare la fede di Cristo in tutta l’Europa. 13: Enrico, re e fedele a Cristo In L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI 5 Stelle, accordo prima del burrone: Conte è il capo “senza diarchia” - DiMarzio : Buonanotte con tutte le news di #calciomercato di oggi - DiMarzio : #RassegnaStampa, le #PrimePagine dei quotidiani oggi in edicola - stupio : RT @GardaOutdoors: Oggi vediamo tutto #azzurro ??… sarà un caso? Lungolago Riva - Torbole nella luce di una bella giornata di luglio. ??pier… - LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 13 luglio 2021 ?? Gli aggiornamenti su -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi luglio

Mentre il pass verde dal 21verrà esteso anche ai 'luoghi di svago e di cultura' che ... "Se non agiamo dail numero di casi continuerà ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in ...inizia al Senato la discussione sul ddl Zan. Per l'occasione e in via eccezionale pubblichiamo l'editoriale del numero didi Tempi, un numero dedicato alla "religione di Stato" lgbt. ...Rita VecchioLa sua voce ha risuonato durante i mesi di pandemia in un'Arena di Verona vuota. Per Diodato è una delle immagini più potenti del suo 2020. L'anno del Festival di Sanremo, dove ha ...McCartney 3, 2, 1 (2021): scheda completa della serie TV con stagioni ed episodi, trame, recensioni, cast, trailer, foto e curiosità ...