Obbligo vaccino, la Germania dice no (Di martedì 13 luglio 2021) La Germania non intende seguire l'esempio della Francia e di altri Paesi che hanno introdotto l'Obbligo di vaccini per alcune categorie di persone. Lo ha affermato la cancelliera Angela Merkel. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l'Obbligo del vaccino per il personale sanitario. L'articolo proviene da Italia Sera.

