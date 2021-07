Obbligo vaccino, Bassetti: “Impariamo dalla Francia” (Di martedì 13 luglio 2021) Nell’Italia in allerta per la variante Delta del coronavirus, “gli ospedali si sono quasi completamente svuotati di pazienti Covid e le rianimazioni sono tornate a occuparsi di tutti gli altri malati. E mentre in Italia qualcuno che sembra vivere sulla luna propone nuove zone gialle o di altri colori più cupi, in Francia scatta l’Obbligo vaccinale per i sanitari e da agosto non potrai più andare al ristorante, al bar, sul treno, sul pullman o al cinema e a teatro senza essere vaccinato o avere un tampone negativo. Dal 21 agosto vale per tutti quelli che hanno più di 12 anni. Guardiamo e Impariamo. Nel calcio siamo campioni d’Europa e nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) Nell’Italia in allerta per la variante Delta del coronavirus, “gli ospedali si sono quasi completamente svuotati di pazienti Covid e le rianimazioni sono tornate a occuparsi di tutti gli altri malati. E mentre in Italia qualcuno che sembra vivere sulla luna propone nuove zone gialle o di altri colori più cupi, inscatta l’vaccinale per i sanitari e da agosto non potrai più andare al ristorante, al bar, sul treno, sul pullman o al cinema e a teatro senza essere vaccinato o avere un tampone negativo. Dal 21 agosto vale per tutti quelli che hanno più di 12 anni. Guardiamo e. Nel calcio siamo campioni d’Europa e nella ...

