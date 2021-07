Obbligo vaccini, la Merkel non segue Macron. E Burioni auspica le maniere forti (Di martedì 13 luglio 2021) L’Europa si spacca sull’Obbligo vaccini con Macron che fa la voce grossa invocando l’imposizione del siero in nome di un senso civico comune e la Merkel che, invece, decide di non seguire l’esempio della Francia e di altri Paesi come la Grecia che hanno introdotto l’Obbligo vaccini per alcune categorie di persone. Ieri il presidente francese aveva annunciato l’Obbligo di vaccino per il personale sanitario ma la stessa Cancelliera Angela Merkel oggi prende le distanze da questa impostazione in stile orwelliano. Un’impostazione, quella francese, che piace, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) L’Europa si spacca sull’conche fa la voce grossa invocando l’imposizione del siero in nome di un senso civico comune e lache, invece, decide di non seguire l’esempio della Francia e di altri Paesi come la Grecia che hanno introdotto l’per alcune categorie di persone. Ieri il presidente francese aveva annunciato l’di vaccino per il personale sanitario ma la stessa Cancelliera Angelaoggi prende le distanze da questa impostazione in stile orwelliano. Un’impostazione, quella francese, che piace, ...

